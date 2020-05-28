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Olimpos koruma amaçlı imar planına tepkiler

2014 –2018 YILLARI ARASINDA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KUMLUCA KOORDİNATÖRLÜK GÖREVİ YAPAN YUSUF EVRAN, OLYMPOS’UN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINI DEĞERLENDİRDİ.

Olimpos koruma amaçlı imar planına tepkiler

2014 –2018 YILLARI ARASINDA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KUMLUCA KOORDİNATÖRLÜK GÖREVİ YAPAN YUSUF EVRAN, OLYMPOS’UN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINI DEĞERLENDİRDİ.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:48
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Olimpos koruma amaçlı imar planına tepkiler

Antalya’da 2014 –2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörlük görevi yapan Harita Mühendisi Yusuf Evran, Olympos’un koruma amaçlı imar planını değerlendirdi.

Koruma amaçlı imar planının yararlarını anlatan ve bir konuda da önemli bir uyarıda bulunan Yusuf Evran, “Olympos tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve bize muazzam bir arkeolojik miras sunmaktadır. Bu mirası korumak adına Olympos antik kenti 1976 yılından itibaren 1.derece sit alanı olarak ilan edilmiştir. 2017 tarihli alınan en son sit kararları ile de, yine 1.derece sit alanı olarak bu koruma aynen devam etmektedir ve bir değişikliğe uğramamıştır. Düzenleme toplam 6132 hektar sit alanının 260 hektarlık kısmında yapılmaktadır. Ruhsatsız, plansız, yörede turizmle uğraşanların öngörüleri ile bir alandan bahsediyoruz. Bu alanda planlı bir alt yapının bulunmaması birçok mahsurunun yanında çevreye de zarar vermektedir” dedi.

"Eleştiriler haksız"

Harita Mühendisi eski Koordinatör Evran, “İnsanların çevre ve arkeolojik alan konularındaki hassasiyetlerini elbette anlıyoruz. Ancak ya ezberden bir yaklaşımla karşılaşıyoruz ya da sadece eleştirmek için eleştirenlerle. Mevcut değişiklik, parsel kullanımlarının fiilen yüzde 70 - 80’leri bulduğu alanlarda, yapılaşma koşulunu yüzde 30 emsale indirmektedir. Planın gerektirdiği emsal oranının uygulanması, hali hazırdaki yoğunluğun azalacağı anlamına gelmektedir. Yapıların çevre ve doğa ile uyumlu olması açsısından ahşap yapılara izin verilmekte ve getirilen standartlarla bölge bir disiplin altına alınmaktadır. Plan yangın, sel gibi doğal afetlerle ilgili alınması gerekli önlemlerle, fiziki ve teknik alt yapı için alanlar oluşturmaktadır. Bu planla Olympos’un fiilen var olan üst yapısı, şimdi artık bir alt yapı temelinde ölçülü ve çevre ile uyumlu bir üst yapı şekline dönüşecektir” diye belirtti.

"Kolektif çalışma yürütüldü"

Daha çalışmalarından beri bu güne kadar yaşanan aşamaları da anlatan Evran;“Planlama sürecinde 24 kurumdan görüş alınmıştır. Yasal gerekliliklerin beraberinde bölge halkı bilgilendirilmiş ve bir bilinç oluşması sağlanmıştır. Bölge tabanı jeoradar ile taranmış daha sonra sondaj kuyuları ile şüpheli alanlarda araştırma yapılmış ve sonuç olarak herhangi bir arkeolojik kalıntıya rastlanmaması dolayısıyla 2017 yılında kurul kararı ile 2. dereceden 3. Dereceye arkeoloji sit derece değişikliği yapılmıştır. Yıllardır bölgede çalışan ve kazı başkanlığı yapmakta olan Olympos’un korunması ve arkeolojik kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması için önemli çalışmalar yürüten Prof.Dr.Yelda Olcay Uçkan ve Şehir plancısı eşi Ekran Uçkan hocaların, koruma amaçlı plana büyük katkıları olmuştur”dedi.

Adrasan örneği

Koordinatörlüğü döneminde Adrasan İmar Planında yaşanan olumsuz sonuçlara şahit olduğunu anımsatan Koordinatör Yusuf Evran; “Belediyelerle birlikte tüm kamu kurumları ve plan paydaşlarının plana sadık işlemler içerisinde olmaları, en az planın kendisi kadar önemlidir. Denetim konusunda en büyük görev Kumluca Belediye’sine düşmektedir. Ancak maalesef gene Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde Olympos’a komşu olan dünyanın en güzel koylarından olarak değerlendirilen Adrasan örneği önümüzde durmaktadır. Adrasan’da herhangi bir vatandaşa ’Son iki yılda ne kadar kaçak yapılaşma olmuştur’ diye sorduğunuzda, hemen herkesin tekrarladığı yanıt korkutucu, ’bini geçmiştir’ oluyor. Adrasan’ın da en büyük sorunu plansızlık. Bu konu en azından Olympos’ta, koruma amaçlı imar planıyla aşılmış oldu. Ancak açıkça söylemeliyiz, Adrasan’dan gelen haberler iyi değil ve benzer bir denetimsizlik Olympos’u bitirir.” dedi.

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