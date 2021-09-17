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Okul çevrelerinde ‘Çocukların korunmasına yönelik’ denetim yapıldı

Antalya Emniyeti, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve karma kadro personelinden oluşan ekip ve personelin katılımlarıyla İl merkezi ve İlçelerde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde, 16 Eylül Perşembe günü Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması gerçekleştirildi.

ANTALYA 17.09.2021, 17:55
Okul çevrelerinde ‘Çocukların korunmasına yönelik’ denetim yapıldı

Antalya Emniyeti, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve karma kadro personelinden oluşan ekip ve personelin katılımlarıyla İl merkezi ve İlçelerde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde, 16 Eylül Perşembe günü Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması gerçekleştirildi.

Çocukların korunmasına yönelik yapılan denetlemede 325 okul çevresinde bulunan 52 internet salonu, 24 oyun salonu, 57 kafe/kahvehane, 26 iddia bayii, 7 içkili yer, 106 büfe, 132 park/bahçe, 15 metruk bina denetlendi. Okul çevrelerinde bin 89 şahıs incelendi. İncelenen 2 şahsın arandığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Öte yandan, 1 internet salonu ve 1 oyun salonu hakkında ruhsatları olmadığından işlem yapıldı. 5 araca 6 bin 574 TL idari para cezası uygulandı.

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