Öğretmenlerden Türk halk müziği şöleni

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki öğretmenlerden oluşan koroyla Tük halk müziği konseri düzenledi.

Öğretmenlerden oluşan Tük Halk Müziği şöleninde koronun seslendirdiği türküler büyük ilgi görürken öğretmenlerin

seslendirdiği parçalar ile konser adeta müzik şölenine dönüştü. Müzik şöleni türküler ile başlarken, koro ve solo performans olarak bir birinden farklı eser seslendirildi.