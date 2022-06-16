banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Öğretmenlerden Türk halk müziği şöleni

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki öğretmenlerden oluşan koroyla Tük halk müziği konseri düzenledi.

ANTALYA 16.06.2022, 17:55
Öğretmenlerden Türk halk müziği şöleni

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki öğretmenlerden oluşan koroyla Tük halk müziği konseri düzenledi.

Öğretmenlerden oluşan Tük Halk Müziği şöleninde koronun seslendirdiği türküler büyük ilgi görürken öğretmenlerin

seslendirdiği parçalar ile konser adeta müzik şölenine dönüştü. Müzik şöleni türküler ile başlarken, koro ve solo performans olarak bir birinden farklı eser seslendirildi.

Yorumlar (0)
23°
açık