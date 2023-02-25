Öğretim üyeleri ve öğrencilerden, depremzede çocuklara boyama etkinliği

Alanya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, depremzede çocukların kişisel gelişimine katkı bulunmak, yaşadıkları travmayı ortadan kaldırmak amacıyla etkinlik düzenledi. Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (SHM) koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte Alanya’ya gelen depremzede çocuklar, öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte boyama yaparak stres attı.

Alanya’da özel bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Alanya Üniversitesi’nden çok sayıda gönüllü öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Boyama ve yüz boyama etkinliğine katılan depremzede çocuklar, depremin oluşturduğu stresten bir nebzede olsa uzaklaşarak moral ve motivasyon depoladı.

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, 6 Şubat’ta 11 ili ciddi şekilde etkileyen depremin, tüm Türkiye’yi olduğu gibi Alanya’yı da yasa boğduğunu söyledi. Prof. Dr. Güner; depremin oluşturduğu tahribatın acısını yürekten hissettiklerini, bu çerçevede üniversite olarak hemen harekete geçtiklerini, maddi ve manevi her konuda ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Depreminin meydana getirdiği yaraların hızla sarılması noktasında; bundan önce olduğu gibi, bundan sonrada çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Güner, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Malatya, Kilis başta olmak üzere; 11 ilimizi etkileyen deprem, çok acı bir gerçeği, deprem kuşağında yaşadığımızı bizlere istemediğimiz biçimde hatırlattı. Ülkemizde ardada yaşanan iki depremin şiddetinin ve meydana geliş biçiminin dünyada örneği yok denecek kadar az. Yer bilimciler, fay hattının yerin 7 km altında kırılmasının kentlerimizdeki tahribatı artırdığına dikkat çekiyor. Bundan sonraki süreçte yaralarımızı hep birlikte hızla sarmak zorundayız. Alanya Üniversitesi olarak biz elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya, yaralarımızın izlerini ortadan kaldırmaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

"Çocuklar stres attı"

Mesut Güner, depremin özellikle çocukların psikolojileri üzerinde olumsuz iz bıraktığına dikkat çekerek, “Deprem bölgesinden Alanya’ya gelen depremzede çocuklarımızın rehabilitasyonu için müzik, dans, drama, resim, vb. yöntemlerin etkili olduğunu düşündük. Konuyu hemen psikolojik destek birimi ve uzman psikologlarımızla değerlendirdik. Bu çerçevede Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte etkinliğimizi uygulamaya koyduk. Depremzede çocuklarımız, otelde boyama etkinliklerine katıldı. Bu etkinlik, çocuklarımıza çok ciddi moral ve motivasyon sağladı. ’Deprem izlerini bir nebzede olsa silmek ve bu çocuklara verdiğimiz psikolojik ve eğitsel destekle yaralarına merhem olmak ana gayemizdir’’ diye konuştu.

“Destekler devam edecek"

Alanya Üniversitesi öğretim üyeleri, çocuklara psikolojik destek sağladıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Öğretim üyeleri ve öğrenciler, bu desteği devam ettireceklerini, depremin çocuklarda oluşturduğu ruhsal tahribatın onarılması noktasında, Alanya Üniversitesi bünyesinde her türlü iş birliğine açık olduklarının çağrısını yaptı.