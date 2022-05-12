banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Yok artık! Bilim insanları ölüme kafa tuttu...
Yok artık! Bilim insanları ölüme kafa tuttu...
ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi
ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İzmir’de suya yüzde 15 zam
İzmir’de suya yüzde 15 zam

Öğrencilere organ naklinin önemini anlattılar

Türkiye genelinden liselerin üniversite tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi’nin son misafiri Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi oldu. Kampüsü gezerek tıp, mühendislik ve diş hekimliği fakülteleri başta olmak üzere fakülte ve bölümler hakkında bilgi alan öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Türkiye’nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakline imza atan ekibin başındaki Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’la da Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği’nde bir araya geldi.

ANTALYA 12.05.2022, 13:33
Öğrencilere organ naklinin önemini anlattılar

Türkiye genelinden liselerin üniversite tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi’nin son misafiri Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi oldu. Kampüsü gezerek tıp, mühendislik ve diş hekimliği fakülteleri başta olmak üzere fakülte ve bölümler hakkında bilgi alan öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Türkiye’nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakline imza atan ekibin başındaki Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’la da Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği’nde bir araya geldi.

Organ bağışının önemini anlattı

Öğrencilerle kısa süre sohbet eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin kapılarının bütün öğrencilere açık olduğunu belirterek öğrencilere liseden sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diledi. Anadolu Lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ömer Özkan ise organ ve doku nakillerindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Organ bağışı farkındalığının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, “Akdeniz Üniversitesi organ nakillerinde Türkiye’nin ve Dünya’nın öncülerinden. Birçok branş var ama organ nakli çok önemli bir yer taşıyor. Organ nakli konusunda bağışlar daha fazla olsa ülkemizdeki organ nakilleri de artış gösterecek fakat organ naklinin en önemli konusu bağışçılar. Kalp, böbrek, karaciğer bunlar hep kadavradan olan bağışlar. Yüz ve uzuv nakillerinde de dünyadaki sıkıntı tedarikin az olması. Gelecekte organ nakli sıkıntısını çözmek için sizlere çok önemli görevler düşecek. Çünkü organ üretimi gibi bir kavram çıkıyor günümüzde ortaya. Belki on sene yirmi sene sonra bu organlar üretilerek ihtiyacı olan insanlara nakledilecek.” şeklinde konuştu. Soruları cevaplayan Prof. Dr. Ömer Özkan, hangi mesleği yaparsanız yapın her zaman en iyisini yapmaya çalışın önerisinde bulanarak konuşmasına son verdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Mayıs 2022
İmsak 03:58
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 35 29
20°
açık