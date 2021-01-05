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Öğrencilerden yeniden ataması yapılan Rektöre destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 01.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ikinci kez Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İsmail Yüksek’e, üniversite öğrencilerinden tebrik yağdı. 70’e yakın farklı ülkeden de öğrencisi bulunan üniversitenin gerek Türk gerek uluslararası öğrencileri cep telefonlarından çektikleri videolar ile Rektörlerini tebrik ettiler. Üniversitenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde öğrenciler Rektör Prof.Dr. Yüksek’in yerine yapılan ataması sebebiyle mutluluklarını dile getirdiler.
ANTALYA 05.01.2021, 12:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 01.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ikinci kez Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İsmail Yüksek’e, üniversite öğrencilerinden tebrik yağdı. 70’e yakın farklı ülkeden de öğrencisi bulunan üniversitenin gerek Türk gerek uluslararası öğrencileri cep telefonlarından çektikleri videolar ile Rektörlerini tebrik ettiler. Üniversitenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde öğrenciler Rektör Prof.Dr. Yüksek’in yerine yapılan ataması sebebiyle mutluluklarını dile getirdiler.Prof.Dr. İsmail yüksek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 üniversiteye atanan rektörler arasında yer aldı. Prof.Dr. Yüksek’le birlikte Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.
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