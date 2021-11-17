Öğrenciler, ara tatilde ‘Bilim ve Teknoloji Kampı’nda buluştu

Antalya Bilim Merkezi, öğrencilerin güz tatilini bilimsel etkinliklerle iç içe geçirmesi için 15-19 Kasım tarihleri arasında 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Bilim ve Teknoloji Kampı’ düzenledi.

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metre kare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, kentin çocuklarına ilim yuvası oldu. Resmi açılışı henüz yapılmayan, ancak bilimsel çalışmalar ve atölye çalışmaları ile öğrencilere kapılarını aralayan bilim merkezinde ‘Bilim ve Teknoloji Kampı’ düzenlendi. 15 Kasım pazartesi günü başlayan ve 19 Kasım cuma günü sona erecek kampa, 5-6-7-8 sınıf öğrencileri katıldı. Bilim Kampında öğrenciler 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bilimsel atölye çalışmalarıyla buluşuyor.

“Bilimin ışığında bir ara tatil”

Günde 4 farklı, haftada 20 atölye çalışmasının yapıldığı kampta, çocuklar Mühendislik ve Tasarım, Matematik Atölyesi, Robotik Kodlama ve Yazılım, Fen Bilimleri Atölyesi, Ahşap Tasarım Atölyesi, Steam Atölyesi, Biyoloji-Kimya Atölyeleri ve Astronomi Atölyesinde eğitimciler eşliğinde bilimin farklı yönleriyle tanışıyor. İlk kez gökyüzünü gözlemleyen, bilimsel çalışmalara katılan, farklı aktivitelerle buluşan öğrenciler ara tatilini bilimin ışığında dolu dolu geçirme imkanı buluyor. Antalya Bilim Merkezi, üreten ve girişimci çocuklar için 21. Yüzyıl teknolojilerini sadece kullanmayı değil, gerçek yaşamı tecrübe edecekleri etkileşimli ortamlarda eğitim programlarına katılmalarına olanak sağlıyor.

“Botanik Parkta bilimsel çalışma”

Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’ta 23 bin 500 metre kare alana kurduğu ve içerisinde 10 binden fazla bitki ve ağacı barındıran Botanik Bahçesi de, bitki çeşitliliği ve zenginliği bakımından da Bilim Kampı öğrencileri için en önemli araştırma ve inceleme alanı oldu. Antalya Bilim Merkezi’nin büyük ilgi gören bilimsel atölye çalışmalarına katılmak isteyen çocuk ve gençler Antalya bilim merkezi internet adresinden veya telefon hattından gerekli bilgilere ulaşabilirler.