Öğrenci yurtlarına hayırseverlerden basketbol-voleybol sahası ile tenis kortu

Ispartalı hayırseverler Hakan ve Gökhan Çetin ile Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu’na basketbol ve voleybol sahası ile Muratpaşa ve Şehzade Korkut Yurtlarına yapılacak olan tenis kortu protokolü hayırseverler ile Antalya Valisi Ersin yazıcı tarafından imzalandı. imzaladı. Antalya Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, hayırseverler ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan katıldı.

Mülkiyeti Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne, kullanım hakkı ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait olan 2069 öğrenci kapasiteli Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu bahçesine bir adet açık basketbol ve voleybol sahası ile 2 bin 728 öğrenci kapasiteli Muratpaşa Yurdu ve 2 bin 630 öğrenci kapasiteli Şehzade Korkut Yurtlarının ortak bahçesine bir adet tenis kortu yapılacağı bilgisi verildi.

“Bu şehirdeki okulların yüzde 50’si hayırseverler tarafından yaptırılmış”

Antalya’da ki okullarının yüzde 50’sinin hayırseverler tarafından yapıldığına değinen Vali Yazıcı; “Antalya’ya ilk geldiğimde bu durum beni çok şaşırtmıştı. Antalya’daki özellikle de Alanya’da ki okulların çoğu hayırseverler tarafından yaptırılmış. Bu durumda şunu gösteriyor ki bu şehir yüce gönüllü insanlarla dolu. Her zaman söylüyorum hayırseverlik zengin olmak ile alakalı bir konu değil. Bu iş yüce gönüllülük işi bunun için size çok teşekkür ediyorum. Bu sadece gönül işi ile yapılan bir şey para ile değil. Sizin gibi gönlü güzel insanlar bu işleri yapabiliyor ve biz inanıyoruz ki bu bereketiyle de kişiye geri dönüyor. İyi ki varsınız Allah sayınızı arttırsın.” dedi.

Yardıma muhtaç insanlar ile yakından ilgilendiklerini belirten hayırsever Gökhan Çetin; “Muhtarlar ile daima irtibattayız. Biz yardımlarımızı ailelere ve öğrencilere düzenli olarak yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Protokolün imzalanmasının ardından Vali Ersin Yazıcı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve hayırseverler Hakan ve Gökhan Çetin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.