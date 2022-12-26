Ödüllü sıfır atık yarışması için son hafta

Alanya Belediyesi’nin farkındalık amacı ile düzenlediği “Ödüllü Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması” için son haftaya girildi. Alanya Belediye Meclis Üyesi Didem Dim Özaltın tüm vatandaşların yarışmaya davet etti.

Vatandaşların sıfır atık projesindeki rolü ve önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen “Sıfır Atık Mutfakta Başlar” yarışmasında son haftaya girildi. Yarışmaya gösterilen yoğun ilgi ve pek çok vatandaşın isteği üzerine ödüllü yarışmanın son katılım tarihi uzatılmıştı. 31 Aralık’a kadar alınacak başvuruların neticesinde kazanan isimler belirlenerek ödüllendirilecek. Alanya Belediye Meclis Üyesi Didem Dim Özaltın da yarışmaya vatandaşları davet etti. Son haftasına girilen yarışmanın toplum ve çevre sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini belirten Didem Dim Özaltın, “Herkesi Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması’na davet ediyorum. Sıfır atık ile dönüştür, geleceğini değiştir” dedi.

Ödüllü Sıfır Atık Yarışması’na Alanya Belediyesi Çözüm Masası’nı arayarak başvuru yapılabiliyor. Yapılan başvuru sonrası ekipler evinize gelerek biriktirmiş olduğunuz atıkları kapınızdan alıyor ve vatandaşlar yarışamaya katılım sağlamış oluyor. 1 ay boyunca sürecek olan Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması’nın kazananını ise jüri üyeleri belirleyecek. 11 Ocak 2023 tarihinde Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreniyle dereceye girenler ödüllerini alacak. Jüri atık miktarlarını ağırlık birimi olarak değerlendirecek. En çok atık teslim eden yarışmacılardan sıralamaya giren ilk 22 kişiye elektronik küçük ev aletleri, ilk 200 kişiye ise temizlik seti hediyeleri verilecek.