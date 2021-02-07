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Nostaljik Tramvay hattında elektrikli otobüsler hizmet verecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent içi trafiğini rahatlatmak ve çevreye katkı sağlamak amacıyla elektrikli otobüs projesini hayata geçiriyor. Nostalji Tramvay hattı üzerinde hizmet vermesi hedeflenen elektrikli otobüsün ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

ANTALYA 07.02.2021, 11:25
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Nostaljik Tramvay hattında elektrikli otobüsler hizmet verecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent içi trafiğini rahatlatmak ve çevreye katkı sağlamak amacıyla elektrikli otobüs projesini hayata geçiriyor. Nostalji Tramvay hattı üzerinde hizmet vermesi hedeflenen elektrikli otobüsün ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

“İlk test sürüşü yapıldı”

Modern ve çevre dostu elektrikli otobüsler, Müze-Zerdalilik arasında tek hat olarak işletilmekte olan Nostalji Tramvay sistemine entegre edilerek hizmet verecek. 10,7 metre uzunluğundaki elektrikli otobüsün ilk test sürüşüne Antalya Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Dr. Cem Oğuz, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz ve yetkililer katıldı.

“Çevreci, konforlu ve sessiz”

Projeyle ilgili bilgi veren Baş Danışman Dr. Cem Oğuz, Antalya’da hizmet vermeye devam eden Nostaljik Tramvayın 1959 -1963 yılları arasındaki araçların bir revizyonu olduğunu belirterek, “Bugün deneme sürüşünü yaptığımız araç tamamen yerli üretimdir. Günümüz şartlarına uygun konforlu, sessiz, çevre dostu ve engelli vatandaşlarımızın da çok rahatlıkla kullanabilecekleri bir ulaşım aracıdır. Egzoz emisyonu sıfır olan elektrikli araç 90 kişi kapasiteli. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz deneme sürüşlerini 1 ay süresince Antalya halkımızla paylaşarak devam edeceğiz. Diğer yerli üreticilerinde araçlarını deneme sürecine tabi tutacağız. Kullanımına uygun olursa da nostaljik tramvayların bu elektrikli otobüslerle revizyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bütün çalışmalarımız vatandaşlarımızın şehir içi seyahatlerinin konforunu artırmak ve memnuniyeti sağlamak için. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Muhittin Böcek’in hedefleri arasında olan bu revizyon çalışmasını Antalya halkına kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

“Toplu ulaşım için önemli”

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç da, Antalyalıların nostalji tramvayı sevdiğini ancak teknik sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, “Dünyada bu tür yeni teknolojiler hep gözde. Çevreci olarak sıfır emisyon. Kentimiz için bisikletli ulaşımı ve toplu ulaşımı önemsiyoruz. Bunun için de elektrikli otobüsleri Antalya ulaşımına kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
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