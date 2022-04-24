Nitelikli yağma suçundan aranan şüpheli saklandığı villada yakalandı

Nitelikli yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, Antalya’da saklandığı villada yakalandı.

Bingöl’de nitelikli yağma suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile aranan Nihat Topuklu‘nun (35), Alanya’da saklandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarının ardından jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Türkler Mahallesi’nde şüphelinin saklandığı villaya operasyon düzenledi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.