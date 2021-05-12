Nitelikli atıklarla 5 milyon 278 bin 965 TL kazandılar

Muratpaşa Belediyesi’nin yeni yılda para kart özelliği kazanan Çevreci Komşu Kart projesiyle, ilçe sakinleri, 5 yıl içinde atmayıp biriktirdikleri nitelikli atıklarla 5 milyon 278 bin 965 lira kazandı. Projenin ilk uygulandığı Nisan 2016’dan bu yılın nisan ayı sonuna kadar geçen sürede evlerden toplanan atık miktarı 16 milyon 341 bin 950 kilograma ulaştı.

Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, 5’inci yılını geride bıraktı. Projenin uygulandığı ilk günden nisan ayı sonuna kadar geçen sürede ilçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri cam, kağıt, plastik ve cam gibi nitelikli atıklardan 5 milyon 278 bin 965 lira kazandı. Bu süre içinde evlerden toplanan atık miktarı 16 milyon 341 bin 950 kilograma ulaştı. 5 yılın sonunda Çevre Komşu Kart’ın mahalle şampiyonu ise Konuksever oldu. Mahalleden 5 yıl içinde, ev ev 984 bin 932 kilogram nitelikli atık toplanırken bu atıklar karşılığında kartlara 332 bin 66 lira yüklendi.

Geçmiş yıllarda sadece anlaşmalı marketlerde kullanabilen Çevreci Komşu Kart, 2021’de yepyeni özellikler kazandı. Tüm sınırlamaların kalktığı ve para kart özelliği kazanan yeni nesil kartlar, artık üye iş yeri zorunluluğu olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabiliyor. Yeni kartlarla Muratpaşalılar, istedikleri marketten alışveriş yapabiliyor, kartlarını online alışverişte kullanabiliyor. Antalya’nın şehir içi toplu ulaşım kartı Antalyakart’a da bakiye aktarımı da yeni dönemde mümkün hale gelirken Çevreci Komşu Kart’la kazanılan puanlar bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebiliyor.

Yeni yılla birlikte yeni kartların dağıtımı da başlarken ocak - nisan döneminde 11 bin 332 kart ilçe sakinlerine ulaştırıldı. 8 bin 472 kart aktif hale getirilip kullanılmaya başlanırken yeni kartlarını alan Muratpaşalıların şifre alarak kartlarını aktif hale getirmesi gerekiyor. Kartların aktif hale getirilmesi için sisteme kayıtlı cep telefonundan belediye tarafından belirtilen numaraya AKTIF yazıp bir boşluk bırakıp kart numarasını ve ardından yine bir boşluk bırakıp belirlenen şifreyi kısa mesaj atılması yeterli olacak.