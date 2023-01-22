Nikah salonu ilk çiftle kapılarını açtı

Konyaaltı Belediyesi’nin HayatPark içerisinde yapımını tamamladığı Kültür Merkezi ve Nikah Salonu, ilk misafirlerini ağırladı.

Nikahları kıyılan Hanife Uysal ve Yener Üstün çifti, yaşadığı mutluluğu yakınlarıyla paylaşırken, Konyaaltı Belediyesine teşekkür etmeyi de unutmadı. Konyaaltı’nın böyle bir binaya ihtiyacı olduğunu kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, nikah salonunun Konyaaltı’na hayırlı olmasını diledi. Çiçeği burnundaki yeni evli çifti de tebrik eden Başkan Esen, “Salonun yerini özellikle HayatPark olarak belirledik. İnsanların böyle güzel bir ortamda hayatlarını birleştirmelerini istedik” dedi.

Nikah salonuna tam not

Kıyılan ilk nikahla hizmet vermeye başlayan Konyaaltı Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu, vatandaşlardan tam not aldı. Nikah için salonda bulunan ve evlenecek çiftin akrabası olan Pınar Sarıtaş salonun çok güzel olduğunu belirterek, “Biz çok beğendik. Yeri de çok iyi. Etrafta yeşillik ve ağaç olması nikahtan sonra fotoğraf çekimi yapılabilecek. Bu çok iyi düşünülmüş. Salon da çok güzel görünüyor. Teşekkür ederiz” dedi.

Salonda ilk nikahları kıyılan Hanife Uysal ve Yener Üstün çifti de salonu beğendiğini belirtti. Gelin Hanife Uysal, “Öncelikle mekan çok güzel. HayatPark’ta böyle bir şey düşünmeleri çok güzel. Çok heyecanlıydık. Sağ olsun Konyaaltı Belediyesi çok yardımcı oldu bize destekleriyle. Çok mutluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz. Burada taçlandırmak da güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Damat Yener Üstün ise, “İlk olarak burada bizim nikahımızın kıyılması bizim için de bir onur. Konyaaltı Belediyesine teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir alan ve ortam oluşturmuşlar. Biz de birbirini seven bir çift olarak birlikteliğimizi burada sizlerle birlikte tamama erdirmenin bir onurunu yaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kıyılan nikahla kapılarını hizmete açan Kültür Merkezi ve Nikah Salonu, 105 kişilik kapasiteye sahip. İki adet gelin-damat odası bulunan salon, aynı zamanda açık ve kapalı alanlara da sahip.