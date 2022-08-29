Nebiler Mahallesi’nde tapu sevinci

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Nebiler Mahallesi’nde yapılan imar uygulamasının ardından tescili yapılan bölgede mülkiyeti olan vatandaşlara tapularını dağıttı.

Yaklaşık on hektarlık bir alanda uygulanan imarın ardından ilk etapta tapuları verilen 38 kişiye Nebiler Mahallesi’nde düzenlenen törenle tapularını dağıtan Başkan Genç, herkese hayırlı olmasını diledi.

Kadastro Orman Sınırına ilişkin sıkıntıların çözümünün ardından Turgay Genç, hak sahibi vatandaşlara yönelik çalışmaları tamamladı. İmar uygulamasının tamamlanmasının ardından vatandaşlara tapu dağıtım törenine katıldı. İlk etapta tapu almaya hak kazanan 38 kişiye tapularını dağıtan Genç, diğer vatandaşlarında önümüzdeki günlerde tapularına kavuşacağı müjdesini verdi.

Emeği geçenlere teşekkür

Mahalle sakinleri uzun yıllardır çözülemeyen imar sorununu çözdüğü için Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e teşekkür etti. Başkan Genç, “Büyükşehir Belediyesi’nde İmar Komisyonunda olduğum dönemde bu sorunun büyüklüğünü gördüm. Göreve gelmemle birlikte vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması için sorunları çözmeye çalıştık ve sonunda tapular hak sahiplerine ulaşmaya başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.