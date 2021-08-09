Nar Masa ekipleri çözüm odaklı çalışıyor

Döşemealtı Belediyesi Nar Masa ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlara müdahale ederek, sorunların çözümünü sağlıyor. Nar Masa’ya bağlı Acil Çözüm, Koordinasyon ve Saha ekibi, Bahçeyaka Mahallesi’nde parke taşı tamiratı gerçekleştirdi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Belediyemiz bünyesinde önce insan anlayışıyla oluşturduğumuz Nar Masa, vatandaşla Belediye arasında köprü vazifesi görüyor. Halkın istek, sorun ve düşüncelerini yerinde tespit eden ilgili birimlerimiz çözüm üretilmesinde önemli görev üstleniyor” dedi.

Döşemealtı Belediyesi’nin “Önce insan” anlayışıyla hayata geçirdiği vatandaşların istek, şikayet ve taleplerini belediye yönetimi ve ilgili birimlere ulaştırılması, kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla kurulan Nar Masa, ilçenin her noktasında görev yapıyor. Nar Masa ekipleri, ihtiyaçlar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde çözümünü sağlıyor.

Koordinasyon önemli

Çağrı merkezi ve gezici ekibin yanı sıra sosyal medya, kültürel etkinlik, iş ve işçi çözüm merkezi, karşılama ve koordinasyon ekiplerinden oluşan Nar Masa bünyesinde kısa bir süre önce de Acil Çözüm Ekibi oluşturuldu. İlçe genelinde her noktada görev yapan Nar Masa, çağrı merkezi, sosyal medya ve diğer kanallardan gelen taleplere de çözüm üretiyor.