Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçenin 32 mahallesini kapsayan sağlık hizmetini sürdürüyor. Çıplaklı Mahallesi TOKİ konutlarının ardından İç Hastalıkları ile Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin bulunduğu Döşemealtı Belediyesi Nar Masa Çığlık İrtibat Ofisi açıldı.

İlk olarak Çıplaklı Mahallesi TOKİ konutlarında çocuklar için ağız ve diş sağlığı ile kadınlarda sık görülen rahim ağzı kanseri taramasını tamamlayan Döşemealtı Belediyesi, Nar Masa Çığlık Mahallesi İrtibat Ofisi açıldı. Açılışa, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, siyasi parti temsilcileri, Çığlık Mahalle Muhtarı Mehmet Balcak başta olmak üzere mahalle muhtarları ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Duman katıldı.

İç Hastalıkları ile Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin bulunduğu Döşemealtı Belediyesi Nar Masa Çığlık İrtibat Ofisi, her hafta Salı ve Perşembe günleri saat 14.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Çığlık sakinleriyle sohbet edip, poliklinikte muayene olan vatandaşlara “Geçmiş olsun” dileklerini iletti. Başkan Genç, “Pandemi koşullarının hakim olduğu ve yoğun mücadelenin yapıldığı süreçte insan odaklı anlayışla hareket ederek ilçemizde sağlık taramaları başlattık. Çıplaklı Mahallesi TOKİ konutlarında projemizi başlattığımız proje Çığlık Mahallemizde sürüyor. Bu hizmetimizi tüm mahallelerimize götüreceğiz. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.