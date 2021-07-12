Nar Masa acil çözüm ekibi ‘parke taşlarını tamir etti’

Döşemealtı Belediyesi’nin kurduğu Nar Masa, Kovanlık Mahalle Meydanı’nda bozulan parke taşlarının tamiratını gerçekleştirdi. Tamirat sırasında acil çözüm ekibine, koordinasyon ve saha ekibi de destek verdi.

Nar Masa, çağrı merkezi ve gezici ekibin yanı sıra sosyal medya, kültürel etkinlik, iş ve işçi çözüm merkezi, karşılama ve koordinasyon ekiplerinden oluşuyor. Nar Masa bünyesinde kısa bir süre önce de Acil Çözüm Ekibi oluşturuldu. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Sosyal belediyeciliğin gereği ‘önce insan’ anlayışıyla en ince ayrıntısına kadar planladığımız Nar Masa halkın hizmetinde” dedi.

Nar Masa ekipleri muhtarlar aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerini de ulaştırdı. Döşemealtı Belediyesi Nar Masa 2020 yılında tam bin 148 istek, öneri ve şikayete yanıt verdi. Gelen taleplerin 3 bin 316’sı tamamlandı. İlçe genelinde her noktada görev yapan Nar Masa, çağrı merkezi, sosyal medya ve diğer kanallardan gelen taleplere de çözüm üretiyor. Nar Masa bünyesindeki Acil Çözüm Ekibi ise vatandaşlardan gelen parke taşı ve kaldırım tamiratı ile bitkisel atıkların temizliğini gerçekleştirdi.

“Parke taşı tamiratı”

Son olarak Nar Masa’ya Kovanlık Mahalle Meydanı’nda su kanalı açılması sebebiyle parke taşlarının bozulduğu bilgisi ulaştı. Vatandaşlar, ekiplerden bozulan parke taşlarının tamiratını istedi. Koordinasyon ve Saha ekipleri de Acil Çözüm Ekibine destek vererek, Kovanlık Meydanı’ndaki 100 metrelik alanda parke taşı tamiratı gerçekleştirdi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Döşemealtı hızla büyüyor, gelişiyor bu doğrultuda yerel yönetimlerden beklentiler de artıyor. Nar Masa’yı kurmamızdaki en önemli faktör de bu farklılıkları zamanında tespit edip gereğini yapmak. Bu birimi çok önemsiyorum” dedi.