‘Nalınlar’ KBT sahnesinde

Kepez Belediye Tiyatrosu(KBT), Necati Cumalı’nın kaleme aldığı, Özge Efe’nin yönettiği bir köy komedisi olan ‘Nalınlar’ adlı oyunu tiyatro severlerle buluşturdu.

Türk Dil Kurumu’nun ödüllendirdiği Necati Cumalı’nın kaleme aldığı ‘Nalınlar’, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Kepez Belediye Tiyatrosu’nun, sahneye koyduğu köy komedisi oyun, Osman ile Seher’in ‘Köyseyirlik’ aşkını anlatıyor. Yönetmenliğini Özge Efe’nin yaptığı oyunda, Müzik Sonay Yener, Işık Mustafa Uçak, Dekor Tasarım Özge Efe, Reji Asistanlığı Batuhan Ünlü, Kostüm uygulaması Hıdır Doğan’a ait. Oyunda; Tuğberk Yaşasın, Cengiz Kaya, Derya Bütev, Emre Demiroğlu, Özge Efe, Demet Çetin, Beşer Ceylan ve Batuhan Ünlü rol aldı. Sahne dekorları Kepez Belediyesi’nin Ahşap İşleri Atölyesinde, dekorların uygulaması da Semih Güçlü tarafından yapıldı. Kepez Belediye Tiyatrosu’nun, sahneye koyduğu Nalınlar adlı oyun her hafta Cuma ve Cumartesi günleri, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da tiyatro severlerle buluşuyor.