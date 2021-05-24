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Naldöken yolu bakıma alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nde 19 mahallenin ortak kullandığı Naldöken grup yolunu bakıma aldı. Bozulan bölümler yenileniyor.

ANTALYA 24.05.2021, 11:15
Naldöken yolu bakıma alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nde 19 mahallenin ortak kullandığı Naldöken grup yolunu bakıma aldı. Bozulan bölümler yenileniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Korkuteli ilçesi Kargın Mahallesi’nde bulunan ve 19 mahallenin ortak kullandığı Naldöken yolunda deforme olan bölgeleri yeniliyor. Bozuk bölümler iş makinaları ile söküldükten sonra dolgu malzemesi serilerek, sıkıştırıyor. Şarampol genişletme çalışmaları da yapılan yol, çalışmaların hemen ardından asfaltlanacak.
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