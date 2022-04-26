Nakilli hastaların ramazan dayanışması

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği ramazan kolisi dağıtım törenine katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin (AKBÖHONDER) düzenlediği ramazan kolisi dağıtım törenine katıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesinde bulunan AKBÖHONDER Derneği binasında gerçekleşen dağıtıma Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ve üyeleri ile yardımda bulunulan vatandaşlar katıldı.

“Organ nakliyle daha fazla umut olmalıyız”

Organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıtımda bulunan Rektör Prof. Dr. Özkan, “Her Ramazan’da geleneksel hale gelen bu toplantıyı umarım uzun yıllar boyunca hep beraber yaparız. Başkan Mehmet Şahan’ın 27 yıldır verdiği mücadeleyi bizzat görüyorum. Onun iyiliği ile biz bu toplantıdayız. Yönetim olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz. Organ nakillerini çok daha yukarıya çıkarmalıyız ve daha fazla hastaya umut olmalıyız hep beraber. Herkese hayırlı Ramazanlar ve güzel bir bayram temenni ediyorum” şeklinde konuştu. AKBÖHONDER Dernek Başkanı Mehmet Şahan ise amaçlarının yarınlara ışık olmak olduğunu söyleyerek organ bağışı için çağrıda bulundu.