’Müzik sokakta’ etkinliği yeniden başlıyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Covid-19 nedeniyle zor bir dönem geçiren şehrin müzisyenlerini kent sakinleriyle buluşturduğu Müzik Sokakta, ‘tam kapama’ sürecinin ardından yeniden başlıyor. Müzisyenler beş noktada sahne alacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin, pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan müzisyenlere destek için şehrin müzisyenlerini kent sakinleriyle buluşturduğu Müzik Sokakta etkinliği kaldığı yenden devam ediyor. Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde ara verilen etkinlik, 21 Mayıs Cuma, saat 17.00’de Antalya’nın beş noktasından yükselecek şarkılarla başlayacak.

Haftanın noktaları

Antalyalılar, bu hafta, Meltem Mahallesi’nde Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut Parkı, Kızılarık Mahallesi’nde Neşet Ertaş Parkı ve Antalya’nın kent parkları Falez 2 ve Düden’le birlikte kent merkezinde yer alan Aydın Kanza Parkı’nda açık havada canlı müzik dinlemenin keyfini yaşayacak.

200 müzisyen sahne alacak

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Antalya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik süresince 200 müzisyenin sahne alacağını söyledi. Etkinliğin, müzisyenlere destek olmanın yanı sıra kentte sanatla var olmak, kent kültürünün, kentli kimliğinin sanatla birlikte tarif edilmesi adına da önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Çok keyifli başlamıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

Diğer yandan, Başkan Uysal, Türkan Şoray başta olmak üzere belediyenin tüm sergi salonları ve kültür merkezlerini bilet satışı yapılan sanatsal etkinlikler için ücretsiz tahsisini yıl sonuna kadar uzatacaklarını söyledi.