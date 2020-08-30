MURGEM’le üniversiteli oldular
MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN COVİD-19 DOLAYISIYLA DERSLERİ İNTERNET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİREN GENÇLİK EĞİTİM MERKEZİ MURGEM’LE SINAVA HAZIRLANAN 306 GENCİN ÜNİVERSİTE HAYALİ GERÇEK OLDU
Muratpaşa Belediyesi’nin Covid-19 dolayısıyla dersleri internet üzerinden gerçekleştiren gençlik eğitim merkezi MURGEM’le sınava hazırlanan 306 gencin üniversite hayali gerçek oldu. MURGEM şampiyonu ve sözel puan Türkiye 1667’ncisi Doğukan Korkmaz, Kadir Has Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü burslu kazanırken MURGEM, tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık ve mimarlık fakültelerine öğrenci gönderdi.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin gençleri üniversite sınavına hazırlarken onların sosyokültürel gelişimini de desteklemek amacıyla ücretsiz eğitim çalışmaları yürüten gençlik eğitim merkezi MURGEM, bu yıl yapılan YKS’de yüzde 87.5’lik başarı oranına ulaştı.
Birincinin tercihi sinema oldu
Salgın nedeniyle 16 Mart’ta okulların kapanmasının ardından online eğitime geçen merkezle sınava hazırlanan 703 öğrencinin yüzde 87.5’i herhangi bir üniversite programını tercih edebilecek puan alma başarısını gösterdi. 5 öğrencisi Türkiye’nin en başarılı ilk 10 bini içinde yer alırken en iyi derece sözel puan türünde geldi. Doğukan Korkmaz, Türkiye 1677’ncisi olurken, açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü tam burslu kazandı.
Birer öğrencisini tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine gönderen MURGEM’in 3 öğrencisi hukuk, 4 öğrencisi psikoloji ve aynı sayıda öğrenci de psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü kazandı. 8 öğrencisini Türkiye’nin en iyi mimarlık fakültelerine yollayan MURGEM, fizik tedavi ve rehabitasyon, hemşirelik, uçak elektrik ve elektronik, veterinerlik, sosyal hizmetler, mühendislikler gibi birçok bölüm ve fakülteye öğrenci gönderdi. Yaklaşık 500 öğrencinin yerleştirme sonucuna ulaşan MURGEM’de ilk belirlemelere göre 306 öğrencisinin üniversite hayali gerçek oldu.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl gerek üniversite gerekse liselere geçiş sınavının bambaşka koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Gerek MURGEM’de görev alan öğretmenlerimiz gerekse öğrencilerimiz bu zorlu süreçte ellerinden gelenini en iyisini ortaya koydu. Bize yaşattıkları bu gurur için başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize ve tabi ki velililerimize teşekkür ediyor, hepsini ayrı ayrı kutluyorum” diye konuştu.
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