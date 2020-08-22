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MURGEM’e ön başvuru sürüyor

BU YIL YAPILAN YKS’DE YÜZDE 87.5’LİK BAŞARI ORANINA ULAŞAN VE İLK 10 BİN İÇİNDE 5 ÖĞRENCİSİ BULUNAN MURGEM YİNE GENÇLERİN ÜNİVERSİTE İÇİN UMUDU OLDU. MURGEM, 2020-2021 DÖNEMİNDE, SINIFLARDAKİ SOSYAL MESAFEYİ SAĞLAMAK İÇİN ÖĞRENCİ KAPASİTESİNİ DÜŞÜRDÜ.

ANTALYA 22.08.2020, 11:51
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MURGEM’e ön başvuru sürüyor

Bu yıl yapılan YKS’de yüzde 87.5’lik başarı oranına ulaşan ve ilk 10 bin içinde 5 öğrencisi bulunan MURGEM yine gençlerin üniversite için umudu oldu. MURGEM, 2020-2021 döneminde, sınıflardaki sosyal mesafeyi sağlamak için öğrenci kapasitesini düşürdü.

Muratpaşa Belediyesi’nin, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlamanın yanı sıra gençlerin sosyokültürel gelişimine katkı sunmak için 2015 yılında hizmete açtığı Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’ne (MURGEM) lise mezunlarının ön kayıtları devam ediyor. 2015 yılından bugüne kadar binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştiren MURGEM, 2020 YKS’de yüzde 87.5’lik başarı oranına ulaşmış, 5 öğrencisi de ilk 10 bin içine girmişti.

140 lise mezunu

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, pandemi nedeniyle belirlenen yeni normallere göre hizmet verecek olan MURGEM’de, lise mezunu gençlerin ön kayıtları 31 Ağustos’a kadar sürecek. Yeni normaller kapsamında sınıf mevcudu öğrenci sayısının azaltılacağı MURGEM’de 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 140 lise mezunu öğrenci kabul edilebilecek. Daha önce de 120 12’inci sınıf öğrencisinin ön başvurusu kabul edilmişti.

İstenen evraklar

31 Ağustos’a kadar ön kayıt yaptırabilecek olan lise mezunu öğrenciler; 3 adet vesikalık fotoğraf, 2020 YKS puan tablosu çıktısı, diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi, Muratpaşa ilçesinde oturduğuna dair ikamet belgesi, anne ve babanın gelir belgesi, çalışmıyorlarsa bunu gösterir belge ile Kızılsaray Mahallesi’ndeki MURGEM’e ön başvuru kayıtlarını yaptırabilirler.

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