MURGEM’de ön başvurular başladı

Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’nde (MURGEM), 12’nci sınıflar için ön kayıt süreci başladı. MURGEM’in Kızılsaray Mahallesi’ndeki merkezine yapılacak başvurular, 4 Haziran’a kadar devam edecek.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin gençleri üniversite sınavına hazırlarken onların sosyo-kültürel gelişimini de desteklemek için ücretsiz eğitim çalışmaları yürüten gençlik eğitim merkezi MURGEM, yeni dönem hazırlıklarına başladı. Covid-19 pandemisinde yüz yüze eğitime ara verildiği dönemlerde online eğitime geçen merkez, 12’nci sınıflar için ön başvuru dönemini açtı.

“4 Haziran son tarih”

4 Haziran’a kadar devam edecek başvurular Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan merkeze yapılacak. Başvurular saat 10.00 - 16.00 saatleri arasında kabul edilecek. Başvuru sırasında 3 vesikalık fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, anne ve babanın gelir belgesi, çalışmıyorlarsa bunu gösterir belge ve Muratpaşa’da oturduğuna dair ikametgah belgesinin teslim edilmesi gerekiyor.

“87.5’lik başarı oranı yakaladı”

Muratpaşa Belediyesi’nin, 2015 yılında hizmete açtığı MURGEM, okulların kapanmasıyla birlikte online eğitime geçen merkezin sınava hazırladığı 703 öğrenci YKS’ye girdi. Yaklaşık 3 ay eğitimlerini online platformlarda sürdüren MURGEM öğrencileri, 87.5’lik başarı oranı yakaladı ve herhangi bir üniversite programını tercih edebilecek puan alma başarısı gösterdi. MURGEM, pandemi nedeniyle, bu eğitim - öğretim yılında sadece mezun ve 12’nci sınıf öğrencilerini kabul etti.