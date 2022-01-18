Muratpaşa’ya kitap kafe

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Güzeloba Mahallesi’nde bulunan ve dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov adını taşıyan parka kitap kafe inşa ediyor. İnşaatı sona yaklaşan kitap kafe, ortak çalışma alanlarıyla 145 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90’ıncı yılında açılışını yazarın oğlu Kırgızistan Dışişleri eski Bakanı Askar Aytmatov’un da katıldığı törenle gerçekleştirdiği parka kitap kafe kuruyor. Güzeloba Mahallesi’nde bulunan parkta inşaat hızla sona yaklaşıyor. Selvi Boylum Al Yazmalım, Gün Olur Asra Bedel, Beyaz Gemi, Toprak Ana gibi dünya edebiyatının klasikleri arasında yer alan kitapların yazarı Aytmatov’un anısına kurulacak kitap kafe, 15’er metrekarelik 3 bağımsız bölüm ve 100 metrekare genişliğe sahip ortak çalışma alanından oluşuyor. Kitap kafe ortak çalışma alanlarıyla 145 metrekarelik alanı kapsıyor.