Muratpaşa’nın sultanları kendi evinde galibiyet peşinde

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 6’ncı hafta maçında kendi evinde Yeşilyurt’la karşı karşıya gelecek. 19 Kasım Cumartesi, saat 16.00’da başlayacak karşılaşma Kanal V’den canlı yayınlanacak.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 5’nci hafta sonunda 9 puanla 6’ncı sırada bulunan Muratpaşa’nın Sultanları, ligde bu hafta İstanbul temsilcilerinden Yeşilyurt’la karşılaşacak. Muratpaşa’da ekim ayında dizinden ameliyat geçiren Buse Serbest dışında sakat oyuncu bulunmazken uzun bir aranın ardından Nur Sena Kasap bu hafta takımla birlikte çalışmalara başladı. Geçen hafta lider Edremit Belediyesi Altınoluk’a karşı 3-1’lik setlerle kaybeden Muratpaşa, kendi seyircisi önünde kazanıp galibiyetler serisine başlamanın hesaplarını yapıyor. Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşma 19 Kasım Cumartesi saat 16.00’da Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak. Maç, Kanal V’den canlı yayınlanacak.