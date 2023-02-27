Muratpaşa’nın Sultanları kaldığı yerden devam ediyor

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Türkiye’yi sarsan deprem felaketi nedeniyle lige verilen aranın ardından 5 Mart Pazar günü kendi evinde Çanakkale Belediyesi’ni ağırlayacak. Maç, saat 16.00’da başlayacak.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, deprem felaketi nedeniyle lige verilen arayı antrenman ve hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor.

Muratpaşa, bu çerçevede, misli.com Sultanlar Ligi’nin güçlü ekiplerinden Nilüfer Belediyespor’la karşılaştı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’ndaki hazırlık maçta ilk seti 27-25 Nilüfer önde tamamladı. İkinci seti Antalya temsilcisi 25-22 kazanarak setlerde 1-1’lik eşitliği sağladı. Üçüncü set 25-18 Nilüfer’in üstünlüğüyle geçilirken dördüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Nilüfer, bu seti de 25-21 kazandı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Muratpaşa Belediyespor, bu hafta için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Çukurova Belediyesi Adana Demirspor’la bir hazırlık maçı yapacak.

Muratpaşa’nn Sultanları, bu hafta yeniden başlayacak ligde Çanakkale Belediyesi’ni konuk edecek. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’ndaki karşılaşma, 5 Mart Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Muratpaşa, 3-0 kazanmıştı.