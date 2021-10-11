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Muratpaşa’nın sultanları ilk maça galibiyetle başladı

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, sezonun açılış maçında, deplasmanda karşılaştığı Fethiye Bahçeşehir Koleji’ni 3-2 mağlup etti. Sezona galibiyetle başlayan Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Emin İmen, “Galibiyetle başlamak güzeldi” dedi.

ANTALYA 11.10.2021, 13:45
Muratpaşa’nın sultanları ilk maça galibiyetle başladı

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, sezonun açılış maçında, deplasmanda karşılaştığı Fethiye Bahçeşehir Koleji’ni 3-2 mağlup etti. Sezona galibiyetle başlayan Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Emin İmen, “Galibiyetle başlamak güzeldi” dedi.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor sezonun açılış maçında, deplasmanda Fethiye Bahçeşehir Koleji’yle karşı karşıya geldi. Fethiye Beşkaza Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk seti, 25-20 ev sahibi takım kazandı. Muratpaşa’nın Sultanları, 2’nci seti 23-25 alırken 3’üncü setti 20- 25 kazandı ve setlerde öne geçti. 4’üncü set, Fethiye Bahçeşehir Koleji’nin 25-14 galibiyetiyle sonuçlanırken son setti Muratpaşa Belediyespor, 11-15 kazanarak karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte kulüp yönetimini de takip ederken Muratpaşa’nın Sultanları, galibiyeti sahada hep birlikte kutladı. Başantrenör Emin İmen, “Galibiyetle başlamak güzeldi” dedi. Takım kaptanı Zehra Tönge, ilk maçın deplasmanda olmasının zorluklarını yaşadıklarını belirterek, “Ama galibiyetle evimize döndüğümüz için çok mutluyuz” diye konuştu.

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