Muratpaşa’nın Sultanları, İBB ile karşılaşıyor

Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde bu hafta liderle oynuyor.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, ligin 9’uncu hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle karşı karşıya gelecek. Muratpaşa’nın Sultanları, ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren maç öncesi 21 puanla üçüncü sırada bulunurken İstanbul Büyükşehir, geçen hafta aldığı Karşıyaka galibiyetinin ardından 23 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Başantrenör Ali Kamberoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir rakip olduğunu söyledi. Karşılaşmanın ligde sıralamayı etkileyeceğini belirten Kamberoğlu, “Ligde üç takım, aynı galibiyet sayısına sahip. Sıralama set averajıyla değişiyor. Hafta sonu maça özellikle taraftarları bekliyoruz. Taraftarımızla güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız” diye konuştu.

Muratpaşa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma pazar saat 14.00’te başlayacak.