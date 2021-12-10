Muratpaşa’nın Sultanları, Göztepe deplasmanında

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 10. hafta karşılaşmasında Muratpaşa Belediyespor, Göztepe’ye konuk olacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 10. Haftasında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Ligin iki güçlü takımının mücadele edeceği karşılaşma, 12 Aralık Pazar saat 17.30’da İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanacak. Ligde sadece 1 mağlubiyeti bulunan Muratpaşa Sultanları, Göztepe deplasmanında da galip gelerek haftayı kayıpsız geçmek istiyor. Antrenör Ali Kamberoğlu, “ Önemli ve zor bir deplasmanda mücadele edeceğiz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Kazanmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Ve güzel bir sonuçla Antalya’ya dönmek istiyoruz. Takımızda sadece Gülbahar’ın sakatlığı bulunuyor. Bu karşılaşmada ondan yoksun olacağız. Ama biz gücümüzü biliyoruz. Bu maçı kazanarak taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz” diye konuştu.