Muratpaşa’nın eğitim merkezleri 21 Eylül’de başlıyor
MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HİZMET VEREN DESTEK EĞİTİM KURS MERKEZLERİ, COVİD-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE BU EĞİTİM YILINDA SADECE 8’İNCİ SINIFLARI KABUL EDECEK. MERKEZLERE BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS PAZARTESİ BAŞLAYACAK VE 11 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK. YÜZ YÜZE EĞİTİM İSE 21 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK.
Muratpaşa Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren destek eğitim kurs merkezleri, covid-19 pandemisi nedeniyle bu eğitim yılında sadece 8’inci sınıfları kabul edecek. Merkezlere başvurular 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve 11 Eylül’e kadar devam edecek. Yüz yüze eğitim ise 21 Eylül’de başlayacak.
Muratpaşa Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerinin sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen eğitim kurs merkezlerinde yeni dönem başlıyor. Memurevleri, Ermenek ve Kızılarık mahallelerinde bulunan merkezlere, bu eğitim yılında, covid-19 pandemisi dolayasıyla sadece, LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıflar kabul edilecek. Sınıflarda sosyal mesafeyi sağlamak için kapasitesi yüzde 60 oranında düşürülen merkezlere bu yıl 110 öğrenci kabul edilecek. Kurs merkezlerinde 24 kişilik sınıflar 14 öğrenci kapasiteli olarak yeniden düzenlendi. Merkezlere başvurular 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve 11 Eylül’e kadar devam edecek. Bizzat merkezlere yapılacak başvuru sırasında 2 adet vesikalık fotoğraf ve ikametgah belgesinin teslim edilmesi gerekiyor. Destek eğitim kurs merkezlerinde yüz yüze eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime bağlı olarak 21 Eylül Pazartesi başlayacak.
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