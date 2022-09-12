Muratpaşa’nın doğa kampına 968 çocuk katıldı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi tarafından Zeytinpark’ta 9 dönem düzenlenen doğa kampına yaşları 10-15 arasında değişen 968 çocuk katıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği, Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirdiği doğa kampı sona erdi. 28 Haziran’da başlayan ve üçer günlük dönemler halinde 9 kampın düzenlendiği etkinliğe yaşları 10 – 15 arasında değişen 968 çocuk katıldı.

Şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark’ta düzenlenen kampta çocuklar, yaz tatilinde 3 günü cep telefonu, tablet, bilgisayar olmadan doğada geçirdi. Kampta çocuklar, ekip çalışması, liderlik gibi kavramlarla tanıştı, çadır kurmayı, uyku tulumu ve mat kullanmayı öğrendi. İpli tırmanış, afet çantası hazırlama, pusula ve harita kullanma eğitimleri de alan çocuklar, birbirinden eğlenceli oyunlar da oynadı. Kampta ayrıca, sosyal medya eğitimi, drone eğitimi, kodlama ve robotik eğitimlerinin yanı sıra drama, nefes ve kahkaha terapisi ve felsefe eğitimi de verildi.