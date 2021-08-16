Muratpaşa’nın, Çevreci Komşu Kartı kazandırıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin 5. yılını geride bırakan Çevreci Komşu Kart projesiyle evlerden toplanan cam, kağıt, metal ve plastikten oluşan nitelikli atık miktarı 17 milyon kilogramı aştı. Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesine katılan Muratpaşa sakinleri ise, kaynağında ayrıştırdıkları atıklar sayesinde 5 milyon 624 bin lira kazandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Nisan 2016’da pilot mahallelerde başlattığı Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, atmayıp biriktiren ilçe sakinlerine kazandırmaya devam ediyor.

Cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli evsel atıkları kaynağında ayrıştırıp ve belirlenen gün ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine teslim eden Muratpaşalılar, Nisan 2016’dan bu yılın temmuz ayı sonuna kadar geçen sürede 5 milyon 624 bin lira kazandı. Bu süre içinde ev ev toplanan atık miktarı ise 17 milyon 5 bin 712 kilogram oldu.

"En çok kazanan mahalleler"

Muratpaşa Belediyesi, projeyle ev ekonomisi için bugüne kadar hiç olmayan bir maddi kaynak oluştururken, Çevreci Komşu Kart’la en çok kazanan mahalle Konuksever oldu. Mahalle sakinleri, aynı dönemde 1 milyon 27 bin 973 kilogram niteliği atığı ayrıştırırken bunun karşılığında 357 bin 337 lira kazandı. Konuksever’in ardından Çevreci Komşu Kart’la en çok kazanan ilk beşte Kızıltoprak, Yeşilbahçe, Yenigün ve Güzeloba mahalleleri yer aldı.

"Ağaçlar kesilmekten kurtuldu"

Belediyenin ilçe sakinlerine kazandıran projesi, aynı zamanda doğal kaynakları da korudu. Nitelikli atıklarının kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılması sayesinde 136 bin 300 ağaç kesilmekten kurtuldu, 724 bin 96 metrekare orman alanı korundu. Bununla birlikte elektrik, sudan, demirden, akaryakıttan da tasarrufta sağlandı.

"Yeni nesil kart"

Bununla birlikte, 2021 itibariyle Çevreci Komşu Kart, para kart özelliği de kazandı. Üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabilen Çevreci Komşu Kart’la Muratpaşalılar, artık istedikleri marketten alışveriş yapabiliyor, kartlarını online alışverişte kullanabiliyor. Hatta biriken bakiyeler bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebiliyor. Temmuz sonu itibariyle 12 bin 945 kartın yeni nesil kartlarla değişimi sağlandı.