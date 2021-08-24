Muratpaşa’dan yangın bölgesine 1 milyon 332 bin liralık maddi destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Manavgat’ta başlayan ve Gündoğmuş, Akseki, İbradı ve Alanya’ya kadar uzanan Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınından evleri, ahırları kullanılamaz hale gelen ailelere 1 milyon 332 bin liralık maddi destek sağlayacaklarını açıkladı.

Muratpaşa Belediyesi, Manavgat’ta 28 Temmuz’da öğle saatlerinde başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınabilen Türkiye’nin en büyük yangın felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Ancak 220 saatin sonunda kontrol altına alınan yangının ardından Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı bölgede çalışmalarını sürdürdü. Kamu Kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda Manavgat’ta 45 mahallede, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki’de 3’er mahallede kullanılamaz durumda olan yapılar tespit edildi.

Başkan Uysal, bir kısmı yıkılan bin332 yapı tespit ettiklerini belirterek, “Bu bin 332 yapının sahibi olan komşularımıza toplam 1 milyon 332 bin lira, her birine biner lira olmak üzere Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak yardım da bulunma kararı aldık” diye konuştu. Başkan Uysal, en kısa sürede ailelere ulaşacaklarını ve yardımların banka hesaplarına aktarılacağını söyledi.