Muratpaşa’dan sağlıklı yaşamın reçetesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde başlayan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde, diyetisyenler mahallelerde sürdürdüğü görüşmelerde kişiye özel beslenme programı hazırlıyor, pandemi döneminde güçlü bir bağışıklık sistemi için hangi besinleri tüketmeleri konusunda öneride bulunuyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin diyetisyenleri, spor eğitmenleri, gönülleri ve muhtarlarıyla Türkiye’nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesi Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde diyetisyenler, mahalle sakinleriyle buluşmalarını sürdürüyor.

Hafta içi her gün, farklı bir mahallede saat 10.00’den 16.00’ya vatandaşlarla bir araya gelen diyetisyenler, doğru beslenmeyle tansiyon, şeker, obezite gibi hastalıklarla nasıl mücadele edileceğini, pandemi döneminde güçlü bir bağışıklık sistemi için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini ve sağlıklı kilo vermenin detaylarını paylaşıyor. Diyetisyenler son olarak, Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kurs Merkezinde çevre mahallerden vatandaşlarla buluştu.

Diyetisyenlerle görüşmeye katılan 62 yaşındaki Ahmet Tuzcuoğlu, sağlıklı beslenme konusunda doğru bildiği birçok yanlışın bulunduğunu söyledi. Tuzcuoğlu, “Ben daha önceden sağlıklı beslenmenin ihtiyacı olunanın alınması olarak biliyordum. Yaşla ilgili olarak da kilo problemleri başlayınca bunun kontrol edilmesi gerektiği kanısını edindim. Ben 95 kiloyum. Hedef olarak kilo vermiyorum. Benim için amaç sağlıklı olmak. En önemlisi bu” diye konuştu.

50 yaşındaki Lilya Tuzcuoğlu ise 3 y önce diyete başladığını ve 10 kilo verdiğini belirterek, Muratpaşa Belediyesi diyetisyenlerinin kontrolünde kilo vermeye devam ettiğini söyledi.

27 yaşındaki İrem Ünal ise görüşmesinin çok güzel geçtiğini belirterek, “Tatlı doktorlarımız var. Burada olabildiğince ilgilendiler benimle. Kendime uygun olan bir beslenme programı çıkarttık. Günlük neler yiyip neler yiyemeyeceğimiz hakkında konuştuk. En doğru beslenme şeklini belirledik. Farkındalık daha çok oluştu. Normalde tüketmediğimiz besinleri daha çok tüketmemiz gerekiyormuş” diye konuştu.