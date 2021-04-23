Muratpaşa’dan muhteşem 23 Nisan kutlaması

Antalya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, Muratpaşa Belediyesi’nin Vakvak Amca’dan Pamuk Prenses’e, Mickey Mouse’dan Hacivat ve Karagöz’e, Karayip Korsanları ve Tarnsformers’a, filler, zebralar, zürafalar ve ejderhaların yer aldığı şehir konvoyuyla kutladı. 23 Nisan coşkusuna Antalyalılar Türk bayraklarıyla balkonlardan, apartmanlarının önünden katıldı.

Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği konvoyla kutlandı. Muratpaşa’da törenler Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldığı kutlamalarda Vakvak Amca, Pamuk Prenses, Mickey Mouse, Karayip Korsanları ve Transformers gibi çocukların hayranı olduğu çizgi ve animasyon karakterler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu.

Anıta çelenk sunuldu

Başkan Uysal, anıta çelenk sunmasının ardından yaptığı konuşmada, bir ulusun kendi yönetecek güce, kabiliyete, olgunluğa seviyeye kavuşmasının büyük aşamalardan geçtikten sonra olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şunları söyledi: “Bizim ulusumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, ‘Kendi irademe sahip çıkıyorum. Kendi geleceğimi kendim kurarım. Hiçbir sınıf, zümre, aile, doktrin, mekanizma, ulusal ve uluslararası hiçbir müdahaleyi kabul etmiyorum. Ulus olarak kendi kendimi yönetecek kabiliyette ve seviyedeyim’ demiştir. Çok değerli, çok önemli bir andır, tarihtir.”

23 Nisan coşkusu

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndaki törenin ardından Muratpaşa Belediyesinin yaklaşık 300 metreye ulaşan araç konvoyu yola çıktı. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal ve CHP İl Başkanı Nuri Cengiz’le birlikte konvoydan Antalyalıların ve çocukların bayramını kutlarken Vakvak Amca’dan Pamuk Prenses’e, Mickey Mouse’dan Hacivat ve Karagöz’e Karayip Korsanları ve Tarnsformers’a, filler, zebralar, zürafalar ve ejderhalar ve birbirinden eğlenceli bando gösterileriyle Antalya, 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Balkonlardan yoğun ilgi

Türk bayrakları, Atatürk posterleriyle süslenmiş balkonlardan Antalyalılar konvoyu selamlarken, çocuklar da apartmanlarının önlerinden hayranı oldukları animasyon ve çizgi film karakterlerini daha yakından görmeye çalıştı. Muratpaşa Belediyesi’nin 23 Nisan konvoyu, Işıklar Caddesi’nde ise meşalelerle karşılandı. Kutlama konvoyunun caddeye girmesiyle birlikte sağlı sollu meşaleler yanarken bütün bir cadde balkonlardan, sokaktan 23 Nisan coşkusunun parçası oldu. Başkan Uysal, ilgiden dolayı uzun süre caddede kalırken alkışlarla, hep birlikte söylenen şarkılarla pandemi koşullarında 23 Nisan tüm coşkusuyla kutlandı.