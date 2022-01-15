Muratpaşa’dan baristalık kursu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, son yıllarda giderek yaygınlaşan kahve sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ya da hayalindeki kafeyi açmayı amaçlayan girişimci adayları için baristalık kursu düzenliyor.

Her geçen gün kahve severlerin arttığı Türkiye’de, baristalık gençler arasında gözde bir meslek haline geliyor. Antalya’da ise Muratpaşa Belediyesi, profesyonel kahve ekipmanlarıyla kahve hazırlayan ve sunan kişilere verilen barista unvanını almak isteyen gençler ya da kendi işyerini açmayı hayal eden girişimci adayları için bu işin kursunu düzenliyor.

Çok kısa bir zaman sonra internet üzerinden başvuruların başlayacağı kurs, 20 kişilik gruplar halinde düzenlenecek. Teorik ve uygulamalı kurs 1 hafta devam edecek. 40 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan gençler ve girişimci adayları sertifika sahibi olacak. Dünyaca ünlü bir kahve firmasıyla gerçekleştirilecek kurs ücretsiz gerçekleştirilecek.