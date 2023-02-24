Muratpaşa’daki yardım toplama merkezinde yerleşik yabancılar da gönüllü çalışıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yardım toplama merkezlerinde kentteki yerleşik yabancılar da gönüllü olarak çalışıyor. 18 gündür her sabah merkeze gelip kapanana kadar çalışan Maria Tuncer, “İlk gün merkeze yardım eşyası getirdim. Sonra gönüllü olarak çalışmalara katıldım” dedi.

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, üç noktada yardım toplama merkezleri oluşturdu. Bu merkezlerde, gelen yardımlar tek tek elden geçirilip bir yandan deprem bölgesine gönderilen TIR’lara yükleniyor diğer yandan resmi rakamlara göre Antalya’ya gelen 150 binin üzerinde depremzedenin acil ihtiyaçlarını karşılamak için açılan ‘ücretsiz mağazalara’ gönderiliyor.

Belediye personelinin yanı sıra yüzlerce gönüllü hem yardım toplama merkezlerinde hem de ücretsiz mağazalarda çalışırken Muratpaşa Atatürk Kent Merkezi’nde bulunan yardım toplama merkezinde ise kayıtlar Antalya’da yaşayan yerleşik yabancılar tarafından tutuluyor.

O gönüllülerden biri Maria Tuncer. 19 yıldır Antalya’da yaşıyor. Depremin ilk günü yardım eşyası getirdiğini anlatan Tuncer, ondan sonra gönüllü olarak çalışmalara katıldığını söyledi. Tuncer, 18 gündür her sabah merkeze geldiğini ve kapana kadar çalışmaya devam ettiğini belirtti. Tuncer, merkeze çok sayıda yabancının yardım eşyası getirdiği belirterek Rusça ve İngilizce bilmeleri ayrıca Türkçe de konuşmaları nedeniyle merkezde karşılama ve kayıt tutma görevini aldıklarını söyledi.

Natalia Akıncı ise 18 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Türkiye’yi ve insanlarını çok sevdiğini belirten Akıncı, “Ağlamaktansa buraya gelip yardım etmek daha iyiydi. Çok geçmiş olsun canım Türkiye” diye konuştu. Diana Kolcu ise 28 yıldır Türkiye’de yaşadığını anlattı. Yaşananın çok büyük bir felaket olduğunu belirten Kolcu, “Biz Türkiye’yi çok seviyoruz. Her gün buradayız” dedi.

Bir diğer gönüllü John Allan ise 3 yıldır Antalya’ya yaşıyor. Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Allan, Türkçe “Geçmiş olsun Türkiye” ifadelerini kullandı.