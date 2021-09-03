Muratpaşa’da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi

Muratpaşa Belediyesi, pazartesi günü başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullarda dezenfekte çalışmalarıyla birlikte okul bahçelerinin temizliğini gerçekleştiriyor.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okullarda genel temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Devam eden çalışmalar için belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, okul yönetimlerinden gelen talepleri karşılıyor.

Gelen taleplere günlük programını oluşturan ekipler bir yanda kapı kollarından tırabzanlara, sıralardan öğrencilerin kullandığı dolaplara her yeri en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ederken ikinci bir ekip okul bahçesinde çalışıyor. Okul bahçelerinde çimler kesilip, ağaçlar budanıyor ve öğrencilerin bir arada bulunacağı bahçelerin genel temizliği yapılıyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, genel ve yerel kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları işbirliğinde, dayanışma içinde açık tutmak zorunda olduklarını söyledi. Okulların açılmamasının öğrenciler açısından hastalık kadar vahim sonuçları olacağını dile getiren Başkan Uysal, “Çocuklarımızın gelişim çağında sosyalleşememesi, bir arada olamaması, eğitim süreci içinde olamaması, eve kapanması çok farklı sosyo-psikolojik ve pedagojik sorunlar ortaya çıkarıyor. Okulları, mutlaka açmalıyız ve açık kalmasını, eğitimin yüz yüze devam etmesini sağlamalıyız. İnşallah, önümüzdeki eğitim döneminde böyle bir tablo oluşacak”