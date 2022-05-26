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Muratpaşa’da Yöreler Renkler Festivali başlıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği Yöreler Renkler Festivali’yle geldiği yeri de doğduğu yeri de unutmayan on binleri, Türkiye’nin bütün renklerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

ANTALYA 26.05.2022, 11:54
Muratpaşa’da Yöreler Renkler Festivali başlıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği Yöreler Renkler Festivali’yle geldiği yeri de doğduğu yeri de unutmayan on binleri, Türkiye’nin bütün renklerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi, covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıllık ara sonrası Yöreler Renkler Festivali’nin 6’ncısını gerçekleştiriyor. 29 Mayıs Pazar günü başlayacak festival dokuz gün devam edecek. Yaklaşık 7 bin metrekarelik Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşecek festivale bu yıl 53 hemşeri, 9 Yörük ve Antalya’da yerleşik yabancıların kurduğu 7 dernek katılacak. Derneklerin şehirlerinin, ilçelerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacağı stantlar festival süresince 12.00’den gece saat 24.00’e kadar açık olacak.

Yöreler Renkler Festivali, 29 Mayıs Pazar Doğu Anadolu Gecesi’yle başlayacak. Saat 19.30’da başlayacak gecede önce Muratpaşa Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Türk halk müziği sanatçısı Ender Balkır konseriyle devam edecek gecede ayrıca yörenin sevilen sanatçısı Ali Gündüz de sahne alacak.

Festival, ikinci gününde Ege ve Marmara gecesiyle devam edecek. Gecede, 20.00’de başlayacak İbrahim Pala ve Orhan Gürsoy konserinin ardından Yolu Bilgiç sahne alacak. 31 Mayıs Salı günü ise Yöreler Renkler Festivali sahnesinde Akdenizliler olacak. Saat 20.00’de başlayacak konserlerde Sami ve Sevil Demircioğlu’yla İbradı Belediyesi Halk Dansları Ekibi, devamında ise Ümmü Erbil sahne alacak.

1 Haziran’da ‘Komşu Ülke Dernekleri Gecesi’yle devam edecek festivalde perşembe günü İç Anadolu Gecesi gerçekleştirilecek. Gecede Hanifi Berber Fatih Demirhan sahne alacak. 3 Haziran Cuma ise Karadenizliler Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda buluşacak. Saat 20.00’de kemençe konseriyle başlayacak sahne etkinlikleri Yayla Trio ve Grup Samida konseriyle devam edecek. Yöreler Renkler’de cumartesi günü Güneydoğu Anadolu Gecesi gerçekleştirilecek. Gecede, saat 20.00’de Hüseyin Uğurlu ve ardından Sinan Serkut sahne alacak. Festival, pazar komşu ülke dernekleri gecesiyle sona erecek.

“Yoğun katılım bekleniyor”

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöreler Renkler Festivali’yle sadece Türkiye’nin değil dünyanın birçok ülkesinde Antalya’ya, Muratpaşa’ya gelerek yerleşen insanların birbiriyle kaynaşmasını amaçladıklarını söyledi. Başkan Uysal, “Festivalimizi, herkesin kendini birinci sınıf hissetmesini sağlamak için gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin 7 bölgesi, festivalimizde yemekleri, türküleri, dansları ve el sanatlarıyla kendi ifade ediyor. Yabancı ülkelerin dernekleri de aynı şekilde festivalimizde yer alıyor” diye konuştu. Bu yıl yoğun bir katılım beklediklerini aktaran Başkan Uysal, “Karadeniz akşamında horon, Doğu Anadolu akşamında halay çekiyoruz. Ege akşamında ise zeybek oynuyoruz. Tüm komşularımızı bekliyoruz” dedi.

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