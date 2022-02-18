Muratpaşa’da yeni nesil girişimcilik ve yatırımcılık

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon, paya dayalı kitle fonlama platformu C0-CEO’su Enis Erdem Yurdatapan’ı çevrimiçi etkinlikte konuk etti. Etkinlikte kitle fonlamasının girişimciler ve yatırımcılar için sağladığı avantajlar anlatıldı.

Muratpaşa Belediyesi ASSİM İnovasyon’un Şubat ayı çevrimiçi etkinliğinin konuğu Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi online platforma taşıyan Türkiye’nin ilk kitle fonlama platformunun C0-CEO’su Enis Erdem Yurdatapan oldu. Yeni nesil finansman aracı olan ‘paya dayalı kitle fonlaması’nın konuşulduğu çevrimiçi etkinlikte, bu yeni modelle girişimcilerin finansal kaynağa nasıl ulaşabilecekleri, yatırımcıların da geleceğin şirketlerine nasıl ortak olacağı anlatıldı.

“Kitle fonlaması nedir?”

Paya dayalı kitle fonlaması, girişimcinin projesinin veya girişim şirketinin paylarının bir kısmını, finansman temin etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından lisanslanmış bir platform üzerinden satışa sunmaları anlamına geliyor. Satışa sunulan paylarla, yatırımcılardan kampanya süresi içerisinde para toplanması sağlanırken bu yeni nesil finansman aracı ile ihtiyaç duyulan fon sağlanmış oluyor. Finansman arayanların, banka kredilerine, yüksek finansman maliyetlerine ya da borçlanmaya gerek kalmadan girişimcilerin kaynak bulmalarını sağlayan bu modelde yatırımcılar, geleceğin fikirlerine 1 TL ile bile ortak olabiliyor.