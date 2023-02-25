Muratpaşa’da yardım noktaları yeniden düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi, deprem felaketinin ardından oluşturduğu yardım toplama merkezleri ve ücretsiz mağazalarını yeniden düzenlendi. 27 Şubat Pazartesi’den itibaren Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndaki yardım toplama merkezi çalışmalarına devam edecek. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) ise hem yardım toplama hem de ücretsiz mağaza olarak çalışacak.

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Soğuksu Yaşlı Evi, 99. Yıl Kuvayi Milliye Spor Salonu ve Muratpaşa Atatürk Kent Merkezi’nde yardım toplama merkezleri oluşturdu.

Bu yardım merkezlerinde toplanan eşyalarla, deprem bölgesine 102 araçlık insani yardım ulaştırıldı, Antalya’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ASSİM ve Güzeloba İlköğretim Okulu Spor Salonu’nda ücretsiz mağazalar açıldı.

Muratpaşa Belediyesi, son düzenlemeyle 3 yardım toplama merkezini teke düşürme kararı aldı. Soğuksu Yaşlı Evi, 99. Yıl Kuvayi Milliye Spor Salonu’ndaki merkezler pazartesiden itibaren kapanacak. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndaki merkez ise çalışmalarına devam edecek. Ayrıca Güzeloba İlköğretim Okulu Spor Salonu’ndaki ücretsiz mağaza da ASSİM’e taşınacak. ASSİM, hem yardım toplama hem de ücretsiz mağaza olarak çalışmaya devam edecek.