banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ballon D'Or adayları açıklandı
Ballon D'Or adayları açıklandı
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor

Muratpaşa’da voleybol heyecanı başlıyor

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde, sezonunun ilk maçında deplasmanda Fethiye Bahçeşehir Koleji’yle karşılaşacak. İki takım arasındaki maç, pazar saat 15.00’te başlayacak.

ANTALYA 09.10.2021, 10:21
Muratpaşa’da voleybol heyecanı başlıyor

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde, sezonunun ilk maçında deplasmanda Fethiye Bahçeşehir Koleji’yle karşılaşacak. İki takım arasındaki maç, pazar saat 15.00’te başlayacak.

Bu sezon Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig’inden mücadelesine başlayacak Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı için heyecan başlıyor. Muratpaşa’nın Sultanları, sezonun açılış maçında, deplasmanda Fethiye Bahçeşehir Koleji’yle karşılaşacak. Fethiye Beşkaza Spor Salonu’nda oynanacak maç, pazar saat 15.00’te başlayacak. Muratpaşa Belediyespor’da eksik oyuncu bulunmazken, takıma bu hafta katılan pasör Gökçe Çiçek Aksoylu’nun karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sultanlar Ligi’ne çıkmak için mücadele edecek tüm takımlarla başarılar diledi. Yeni kurulan ve genç oyunculardan oluşan bir takım olmalarına rağmen iddialı olduklarını dile getiren Başkan Uysal, “Amacımız, Antalya’mızı ve Muratpaşa’mızı en iyi şekilde temsil edip kentimize Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek bir takım kazandırmak. Bunu başaracak güçteyiz. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1