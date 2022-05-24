Muratpaşa’da vezne saatleri düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi, vergi tahsilat dönemi dolayısıyla veznelerin çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Hafta içi saat 19.30’a kadar açık olacak vezneler, Cumartesi ve Pazar da 08.30-17.30 arası çalışacak.

Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre ve temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri tahsilat dönemi dolayısıyla veznelerin çalışma saatlerini yeniden düzenlendi. Veznelerde olabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla Muratpaşa Belediyesi’nin hizmet binasında bulunan merkez vezneleri, Ali Çetinkaya Semt Veznesi ve Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü veznesi 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar saat 08.30 - 17.30 saatleri arasında açık olacak. Vezneler, hafta içi 19.30’a kadar hizmet verecek.

Mükellefler ayrıca, Muratpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan e-belediye uygulamaları, belediye mobil uygulaması üzerinden de ödemelerini yapılabilecek.