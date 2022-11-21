Muratpaşa’da vezne saatleri düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi, vergi tahsilat dönemi dolayısıyla veznelerin çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Vezneler, 30 Kasım’a kadar hafta içi 19.30’a kadar açık olacak

Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre ve temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri tahsilat dönemi dolayısıyla veznelerin çalışma saatlerini yeniden düzenlendi. Oluşabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla Muratpaşa Belediyesi’nin hizmet binasında bulunan merkez vezneleri, Ali Çetinkaya Semt Veznesi ve Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü veznesi, 30 Kasım’a kadar hafta içi 19.30’a kadar açık olacak. 26 Kazım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar günü ise vezneler 08.30 – 17.30 arası hizmet verecek. Mükellefler ayrıca, Muratpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan e-belediye uygulaması üzerinden de ödemelerini yapılabilecek.