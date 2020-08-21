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Muratpaşa’da, Üreten Eller Pazarı açıldı

MURATPAŞA BELEDİYESİ, TEZGAHIN ARKASINDA SADECE KADINLARIN YER ALACAĞI; EVLERİNDE, BİR ARAYA GELDİĞİ KOOPERATİFLERDE ÜRETTİKLERİ EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLERİ DOĞRUDAN TÜKETİCİYLE BULUŞMASINI SAĞLAYACAK ‘ÜRETEN ELLER PAZARI’ AÇTI.

ANTALYA 21.08.2020, 15:27
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Muratpaşa’da, Üreten Eller Pazarı açıldı

Muratpaşa Belediyesi, tezgahın arkasında sadece kadınların yer alacağı; evlerinde, bir araya geldiği kooperatiflerde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayacak ‘Üreten Eller Pazarı’ açtı.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabasına destek olmak ve kadın emeğinin görünür hale gelerek maddi karşılığını bulmasını amaçlayan ‘Üreten Eller Pazarı’ ziyarete açıldı. Üreten Eller Pazarı’nın ilk ziyaretçileri; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülen Ercan oldu. Başkan Uysal; Burdur Salda Gölü Kadın, Korkuteli, 7K Kepez, Antalya Kadın Girişim, Antalya Engelli Anneleri, Sanatın Ustaları, Serik Kadın Kooperatifleri, El ele Avrupa Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu’nun aralarında olduğu toplam 315 katılımcı standlarını tek tek gezdi. Katılımcı kadınlar, Başkan Uysal’a Üreten Eller Pazarı için teşekkür etti.

"Uygarlığa doğru yürüyüş"

Bir ülkenin uygarlık düzeyini belirleyen ölçütlerden birinin kadınlarının ekonomik ve fiziksel güvenliği, güvencesi olduğuna dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Koşullar ne olursa olsun Türkiye’miz, hiçbir zaman umudunu kaybedecek uygarlığa doğru yürüyüşünü asla bozacak bir ülke asla değildir. Bunun mücadelesini her zaman veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” dedi.

"Uluslararası düzeyde tanıtım"

Kadınların yaşam ve varlık güvencelerinin, sosyoekonomik bağımsızlıklarının sağlam temellerde olduğu bir Türkiye’ye ulaşma mücadelesini hep birlikte vereceklerini söyleyen Başkan Uysal şöyle devam etti; “Üreten Eller Pazarı; Muratpaşa’mızda üretim yapan sizlerin, tüketiciye doğrudan, aracısız ulaşabilmesi ile ilgili çabalarımızdan bir tanesi. Önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek internet televizyonumuzdan da ürünlerinizin sunumu için zemin oluşturmayı düşünüyoruz. Yine internet üzerinden ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım yapmayı planlıyoruz. Ürünlerinizin tüketiciye ulaşması için kanal oluşturacak bir takım uygulamalar planlıyoruz. İnternet ortamı üzerinden, uluslararası kadın dernekleri, kadın vakıfları bu işlere kafa yoran insanlar, el emeği ürünlerimize ilgi duyar mı acaba diye bu konuda da bir çaba içinde olmak istiyoruz. Çünkü ürettiğimiz, sattığımız ürünlerin büyük bir kısmı sokakta esnaf tarafından da satılıyor. Dolayısıyla iç piyasa rekabeti içinde var olma yüzdemiz var olma kolaylığımız biraz sınırlı. Ama uluslararası bir düzen kurabilirsek satış düzeni ki buda aslında o alandan görevli bakanlıkların, genel kamu yönetiminin çok önceden konuya odaklanması gerekiyordu. Ama bizde yerel yönetim olarak elimizden geldiğince bu alana bir giriş yapmak, bir şeyler yapmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte; kadınlarımızın hem fiziksel hem de sosyoekonomik bağımsızlığı kazanabilmeleri, ayakta kalabilmeleri, çocuklarını büyütebilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için çabalarımız devam edecek.”

Her Cuma açılacak

Sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilen 315 standın bulunduğu pazarda küçük atölye ve bireysel üretim olan giysiler, takı ve çanta gibi aksesuarlar, el yapımı nevresim, yatak örtüsü, mutfak ve banyo takımları ve danteller, geleneksel el sanatı ürünleri hediyelik eşyaların yanı sıra, üretici belgesi olan kadınlar çiçek, salça, erişte makarna gibi ev yapımı yiyecekler de satıyor. Üreten Eller Pazarı; her hafta Cuma günleri 09.00-20.00 saatleri arasında açılacak.

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