Muratpaşa’da temel bisiklet sürüş eğitimleri devam ediyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla mahallelerde temel bisiklet sürüş eğitimleri devam ediyor. 2016’da başlayan eğitimlerde bugüne kadar 23 mahallede gerçekleştirilirken 900’e yakın yetişkin de bu kurslara katıldı.

Türkiye’nin hem düz arazi yapısı hem de iklim koşullarıyla bisiklet kullanımını için en uygun şehirlerinden Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi mahalle mahalle temel bisiklet sürüş eğitimi veriyor. 2016’da başlayan ve ikişer haftalık dönemler halinde gerçekleşen eğitimlerde, kursiyerler önce iki teker üzerinde dengede durmayı öğreniyor ardından pedal basıp hem trafikte güvenli bir şekilde nasıl bisiklet kullanılacaklarını hem de sağlıklı yaşam için bisiklet kullanırken nelere dikkat edeceklerini öğreniyor.

900 kişi katıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin temel bisiklet sürüş eğitimi, son olarak, Fener Mahallesi’nde Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Eğitmen Mustafa Çaman, 55 mahallesi bulunan Muratpaşa’da bugüne kadar 23 mahallede eğitim verdiklerini söyledi. Çaman, bu eğitimlere 900’ün üzerinde yetişkinin katıldığını belirtti.

“İkinci gün pedal çevirmeye başladım”

Bu isimlerden biri olan 62 yaşındaki gazeteci Mustafa Aydın, belediyenin bisiklet sürüş eğitimlerini uzun süredir takip ettiğini belirterek, “En sonunda Turunç Masa’yı aradım ve kaydoldum. Hocamız gayet güzel öğretti. İkinci gün pedal çevirmeye başladım. Kurallarını da öğreniyoruz. Sosyal belediyecilik, toplum yaşantısını yükseltmek açısından çok güzel bir hizmet” diye konuştu.

“Bisiklet kültürdür”

Bisiklet kullanımının aynı zamanda bir kültürü olduğunu belirten Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu eğitimlerinin doğal sonucu olarak Muratpaşa’da bisiklet kültürün, anlayışın yaygınlaşmasını beklediklerini söyledi. Antalya’dan çok daha zor iklim koşullarına sahip birçok Avrupa ülkesinde bisikletin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Her yıl ne kadar çok sayıda insan güvenli bir şekilde bisiklet kullanmayı öğrenir ve trafikte, parklarda görünür hale gelirse bisiklet kültürünün de o denli gelişeceğine inanıyoruz” diye konuştu.