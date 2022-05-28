Muratpaşa’da tek protokol iki çözüm

Muratpaşa Belediyesi’nde, taşıt kiralama şirketlerinin araç depolama sorunun çözümü ve mahalle aralarında sokakların park yeri olarak kullanmasına son verecek iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya’da, yüksek turizm sezonu öncesinde, hem işyeri ruhsatlarını kaybetme tehlikesi yaşayan taşıt kiralama şirketlerinin hem de mahalle aralarında sokakların kiralık araçlarca park yeri olarak kullanılması sorunu çözüme kavuştu. İki sorunu birden ortadan kaldıran protokol, Muratpaşa Belediyesi ve Araç Kiralama Kuruluşları Derneği arasında törenle imzalandı.

Törende, Belediye Başkanı Uysal, mart ayında sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı. O toplantıya çözümü paylaştıklarını ve sektör temsilcilerini de bu sürece tam destek verdiğini belirten Başkan Uysal, otopark sorununun Türkiye’nin her yerinde bir problem olduğunu aktardı. Bununla birlikte şehir dışında site yapısında içinde toplanması gereken birçok meslek kolu olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Ama bir çırpıda, hiçbir unsur halledilmeden bir meslek grubunu ruhsat alamaz, çalışamaz hale getirecek idari düzenlemeler doğru değil. Turizmin kalbi Antalya ve Antalya’nın kalbi de Muratpaşa ise bu sorunu çözmemiz gerekiyordu. Belediye olarak otopark alanları belirleyelim ve en azından şimdilik kamunun faydalanamadığı bazı parsellerimizi bu şekilde müşterek bir kullanımla kamu yararına kazandıralım istedik. Böylece taşıt kiralama işiyle uğraşan bine yakın esnafımızın da sorunları çözülsün istedik.”

Dernek Başkanı Çiğdem Koşan ise taşıt kiralama şirketlerinin birkaç ay öncesine kadar ruhsatlarının iptal edilme tehlikesi yaşadığını söyledi. Bu çerçevede Başkan Uysal’ın hızlı bir çözüm ortaya koyduğunu dile getiren Koşan, “Tüm Türkiye’de sorun var ve bunun çözümü Muratpaşa’yla başladı. Siz bir yol açtınız” dedi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolüne imzalar atıldı. Buna göre, Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazını derneğe kiralayacak. Derneğe üye olsun ya da olmasın her şirket, bekleme durumunda olan araçlarını, dernekle yapacağı sözleşmeyle burada depolayabilecek. Böylece hem mahalle aralarında kiralık araçlarını oluşturduğu yoğunluk azalacak hem de hem de taşıt kiralama şirketleri bu sayede şehir içi ofisleri için ruhsat alabilecek.