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Muratpaşa’da sünnet için kayıtlar başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl düzenlediği sünnet etkinliği için kayıtlar başladı. 5-12 yaş arası çocuğu olan aileler, 15 Temmuz Salı gününe kadar Turunç Masa’nın çağrı merkezi üzerinden ön başvuru yapabilecek.

ANTALYA 09.06.2021, 12:31
Muratpaşa’da sünnet için kayıtlar başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl düzenlediği sünnet etkinliği için kayıtlar başladı. 5-12 yaş arası çocuğu olan aileler, 15 Temmuz Salı gününe kadar Turunç Masa’nın çağrı merkezi üzerinden ön başvuru yapabilecek.

Muratpaşa Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen sünnet etkinliği için kayıtlar başladı. 5-12 yaş arası çocukların kabul edileceği etkinliğin kayıtları 15 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek. Ön başvurular, Turunç Masa’nın çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek. Ön başvurusu kabul edilen aileler, Murtapaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kesin kayıt için gerekli olan ikametgah, kimlik fotokopisi ve kayıt formu belgeleri ile başvurmaları durumunda kayıt işlemini tamamlayacak. Kayıt işlemleri tamamlanan çocuklar özel sağlık kurumlarında pandemi kurallarına uyularak sünnet operasyonu yapılacak.
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