Muratpaşa’da riskli binalar tespit edilecek

ANTALYA (İHA) – Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güvenlik Mahallesi’nde düzenlenen iftarda, “Yakında bütün binalarımızı kontrol edip puan vereceğiz. En riskli binalarımızı tespit edeceğiz” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin mahalle iftarları devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde Yıldız, Memurevleri, Güvenlik ve Varlık mahalle sakinleri iftarda bir araya geldi. Güvenlik Mahallesi açık pazar alanında düzenlenen iftar için hazırlıklar saatler öncesinden başladı. Önce masalar ve sandalyeler yerleştirildi, masalara örtüler serildi ve belediyenin aşevinde hazırlanan yemeklerin de getirilmesiyle hazırlıklar tamamlandı. Çocuklar iftar saatini aynı zamanda Antalya’nın ilk açık hava çocuk oyun dünyası olan Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park’tan gelen palyaçolar ve çizgi film karakterleriyle oyunlar oynayarak bekledi. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa’nın iftar sofrasında oruç açıldı.

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada herkesin Ramazan ayını kutladı. Belediyenin Türkiye’nin 11 ilini etkileyen depremde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Uysal, Antalya’nın nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesi Muratpaşa’da da depreme dayanıklı bir kent oluşturmak için atılan adımları mahalle sakinleriyle paylaştı. Başkan Uysal, “Binalarımızı doğru yapmamız gerekiyor. Onun tedbirlerini alıyoruz. Yakında bütün binalarımızı kontrol edip puan vereceğiz. En riskli binalarımızı tespit edeceğiz. Allah korusun, gelecekle ilgili envanter çalışmalarımız sizlerin esenliği, çocuklarımızın geleceği için devam edecek” dedi.